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Белорусскому отделению Интерпола – 15 лет

10 декабря 2008 17:55
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Интерпол – одна из самых эффективных структур противодействия преступности в международном масштабе. Это подчеркнули участники ежегодного совещания глав национальных центральных бюро этой организации стран СНГ в Минске. За 15 лет своей работы Беларусь стала активным участником Интерпола, и отношения с зарубежными коллегами по противодействию преступности поднялись на более высокий качественный уровень.

Так, с июня 2007 года по инициативе Беларуси совместно с коллегами из России и Украины под эгидой Интерпола проводится специальная международная операция "Торнадо". В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий на территории Беларуси задержано и осуждено 11 человек, причастных к созданию, размещению и рекламированию в сети Интернет сайтов, содержащих порнографические изображения детей и подростков. К этой операции уже присоединилось около 10 государств ЕС и еще 50 стран намерены присоединиться.
# общество

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