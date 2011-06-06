Прямой эфир

Белорусскому обществу Красного Креста исполнилось 90 лет

06 июня 2011 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Оно было создано в 1921 году для решения социальных проблем, помощи жертвам вооруженных конфликтов и тем, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях.

Сегодня служба милосердия помогает одиноким старикам, наиболее уязвимым слоям населения, а также беженцам и жертвам торговли людьми, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, в этом году сестра милосердия Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста Людмила Леликова удостоена медали имени Флоренс Найтингейл. Это высшая и самая престижная международная награда медицинских сестер. Ее были удостоены шесть белорусских санитарок — участниц Великой Отечественной войны. И две медсестры — уже в наше время.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
06 июня 2011 06:48

Общественный транспорт Минска оснастят системой GPS, на остановках появятся электронные табло

06 июня 2011 06:45

В Беларуси в связи с жаркой и сухой погодой введен запрет на посещение лесов в четырех районах

05 июня 2011 17:43

Белгидрометеоцентр: Такая жаркая погода в начале июня была в Минске в 1949 году