Белорусскому обществу Красного Креста исполнилось 90 лет

Оно было создано в 1921 году для решения социальных проблем, помощи жертвам вооруженных конфликтов и тем, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях.

Сегодня служба милосердия помогает одиноким старикам, наиболее уязвимым слоям населения, а также беженцам и жертвам торговли людьми, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, в этом году сестра милосердия Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста Людмила Леликова удостоена медали имени Флоренс Найтингейл. Это высшая и самая престижная международная награда медицинских сестер. Ее были удостоены шесть белорусских санитарок — участниц Великой Отечественной войны. И две медсестры — уже в наше время.