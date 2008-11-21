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Белорусскому государственному университету транспорта – 55

21 ноября 2008 08:51
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Вуз был создан в Гомеле в 1953 году прежде всего, для обеспечения кадрами Белорусской железной дороги.

У истоков его становления стояли выдающиеся научные деятели. Среди них первый проректор Алексей Петрукович, известные ученые Владимир Белый, Сергей Чунихин, Николай Криворучко и другие. Сейчас – это ведущее учебное и научно-исследовательское заведение транспортного и строительного комплекса Беларуси. По итогам работы за 2007 год он признан лучшим среди вузов региона. По случаю юбилея университет  встречает гостей – представителей власти, ведомств, коллег и выпускников разных лет.

С юбилеем коллектив Белорусского государственного университета поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. 

# общество

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