Белорусскому государственному университету информатики и радиоэлектроники – 45 лет

Здесь готовят кадры почти по 30-ти специальностям в области вычислительной техники, информатики, искусственного интеллекта, микроэлектроники, телекоммуникаций и других. На факультетах и кафедрах занимаются более 13-ти тысячи студентов, в том числе – из стран дальнего и ближнего зарубежья. Белорусский университет сотрудничает с вузами России, Польши, Германии и других государств. К слову, это первый университет в стране, где приемные экзамены уже более 20 лет проходят с использованием ЭВМ.