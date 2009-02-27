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Белорусскому государственному университету информатики и радиоэлектроники – 45 лет

27 февраля 2009 11:53
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Здесь готовят кадры почти по 30-ти специальностям в области вычислительной техники, информатики, искусственного интеллекта, микроэлектроники, телекоммуникаций и других. На факультетах и кафедрах занимаются более 13-ти тысячи студентов, в том числе – из стран дальнего и ближнего зарубежья. Белорусский университет сотрудничает с вузами России, Польши, Германии и других государств. К слову, это первый университет в стране, где приемные экзамены уже более 20 лет проходят с использованием ЭВМ.
# общество

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