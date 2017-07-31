Белорусскому экипажу вернули первое место в индивидуальной гонке танкового биатлона в России

Новости Беларуси. Судейская коллегия пересмотрела результаты воскресного заезда. Ювелирно отстрелявшиеся по трём «танкам», «вертолету» и «РПГ» белорусские армейцы допустили оплошность при маневрировании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Машина задела столб, механик-водитель этого не заметил и не остановился на штрафной площадке. Спорная ситуация всё же разрешилась в нашу пользу.

Белорусские экипажи выйдут на старт ещё 1 и 5 августа. Они также поборются за выход в полуфинал. Танковый биатлон один из этапов Армейских международных игр.