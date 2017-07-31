Прямой эфир

Белорусскому экипажу вернули первое место в индивидуальной гонке танкового биатлона в России

31 июля 2017 19:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Судейская коллегия пересмотрела результаты воскресного заезда. Ювелирно отстрелявшиеся по трём «танкам», «вертолету» и «РПГ»  белорусские армейцы допустили оплошность при маневрировании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машина задела столб, механик-водитель этого не заметил и не остановился на штрафной площадке. Спорная ситуация всё же разрешилась в нашу пользу.

Белорусскому экипажу вернули первое место в индивидуальной гонке танкового биатлона в России-1

Белорусские  экипажи выйдут на старт ещё 1 и 5 августа. Они также поборются за выход в полуфинал. Танковый биатлон один из этапов Армейских международных игр.

Белорусскому экипажу вернули первое место в индивидуальной гонке танкового биатлона в России-3

Они продлятся до середины августа на территории России, Казахстана, Китая, Азербайджана и Беларуси. В программе без малого 30 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке, причём 5 из них проводятся впервые.

# общество # Армия Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
2 августа Александр Лукашенко проведёт совещание по вопросам жатвы
31 июля 2017 19:00

2 августа Александр Лукашенко проведёт совещание по вопросам жатвы

Настоящее и будущее геологии, а также вклад в науку Игната Домейко обсуждают ученые 8 стран в Минске
31 июля 2017 13:14

Настоящее и будущее геологии, а также вклад в науку Игната Домейко обсуждают ученые 8 стран в Минске

До 33 градусов жары в тени: на 31 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
31 июля 2017 10:34

До 33 градусов жары в тени: на 31 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности