Белорусскому детскому фонду исполнилось 20 лет

Организация начала свою работу 28 февраля 1988 года с целью защиты прав и интересов детей, оказания материальной, моральной и другой помощи. В первую очередь, забота коснулась сирот, детей из многодетных и неполных семей, инвалидов, детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Среди наиболее известных и значительных акций детского фонда - создание детских домов семейного типа, оздоровление белорусских детей за рубежом. И еще на счету организации - многочисленные акции, слеты и марафоны.