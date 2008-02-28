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Белорусскому детскому фонду исполнилось 20 лет

28 февраля 2008 09:12
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Организация начала свою работу 28 февраля 1988 года с целью защиты прав и интересов детей, оказания материальной, моральной и другой помощи. В первую очередь, забота коснулась сирот, детей из многодетных и неполных семей, инвалидов, детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Среди наиболее известных и значительных акций детского фонда - создание детских домов семейного типа, оздоровление белорусских детей за рубежом. И еще на счету организации - многочисленные акции, слеты и марафоны.
# общество

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