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Белорусскому Центру моды - 60!

06 ноября 2008 18:38
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Начав в далёком 48-ом с маленькой швейной мастерской, в 70-ом он уже стал большим предприятием. Сотни специалистов разрабатывали коллекции для всех швейных фабрик страны. В разное время здесь побывали дизайнеры с мировыми именами: Пьер Карден, Тэд Лапидус, Вячеслав Зайцев. А жёны высокопоставленных советских чиновников считали хорошим тоном заказывать себе наряды у здешних модельеров. Сегодня перед Белорусским Центром моды стоит одна, но крайне важная и непростая задача - вернуть позиции законодателя моды в республике.
# общество

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