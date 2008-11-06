Белорусскому Центру моды - 60!

Начав в далёком 48-ом с маленькой швейной мастерской, в 70-ом он уже стал большим предприятием. Сотни специалистов разрабатывали коллекции для всех швейных фабрик страны. В разное время здесь побывали дизайнеры с мировыми именами: Пьер Карден, Тэд Лапидус, Вячеслав Зайцев. А жёны высокопоставленных советских чиновников считали хорошим тоном заказывать себе наряды у здешних модельеров. Сегодня перед Белорусским Центром моды стоит одна, но крайне важная и непростая задача - вернуть позиции законодателя моды в республике.