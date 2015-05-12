Белорусскому бренду медицинской и сервисной одежды премиум-класса Santorini удалось совместить эстетику и функционал

Одежда всегда являлась визитной карточкой любого специалиста, особенно в сфере здравоохранения. Именно медики, в первую очередь ассоциируются с опрятностью, чистотой и внушают оптимизм и уверенность.

Одежда для медицинского работника должна быть не только приятна глазу, но и максимально практичной, чтобы не создавать неудобств при интенсивном режиме работы. Совместить эстетику и функционал удалось белорусскому бренду медицинской и сервисной одежды премиум-класса Santorini. Что такое мода для медсестёр и существует ли подобное явление в Беларуси? В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» - Ирина Чебоганова, создатель торговой марки Santorini и Татьяна Холодинская, начальник отдела маркетинга ГК «Стецкевич».