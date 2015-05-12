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Белорусскому бренду медицинской и сервисной одежды премиум-класса Santorini удалось совместить эстетику и функционал

12 мая 2015 08:09
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Одежда всегда являлась визитной карточкой любого специалиста, особенно в сфере здравоохранения. Именно медики, в первую очередь ассоциируются с опрятностью, чистотой и внушают оптимизм и уверенность.

Одежда для медицинского работника должна быть не только приятна глазу, но и максимально практичной, чтобы не создавать неудобств при интенсивном режиме работы. Совместить эстетику и функционал удалось белорусскому бренду медицинской и сервисной одежды премиум-класса Santorini. Что такое мода для медсестёр и существует ли подобное явление в Беларуси? В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» - Ирина Чебоганова, создатель торговой марки Santorini и Татьяна Холодинская, начальник отдела маркетинга ГК «Стецкевич».

# общество # Фотофакт # Мода # Татьяна Холодинская # Ирина Чебоганова

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