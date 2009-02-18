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Белорусской транспортной милиции исполнилось 90 лет

18 февраля 2009 11:53
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В 19-м послереволюционном году ее история начиналась с охраны железных дорог. И сегодня в зоне ответственности правоохранителей – 5,5 тысяч километров стальных магистралей и 7 аэропортов. Милиционеры контролируют два десятка выходов на железные дороги России, Украины, Латвии, Литвы и Польши. Учитывая, что каждые сутки по республике движутся около двух тысяч поездов, а транспортом ежедневно пользуются более четырехсот тысяч человек, забот у стражей порядка хватает. Главное – безопасность каждого пассажира.
# общество

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