Белорусской школе в Риге 30 августа передадут оборудование, прибывшее из Беларуси

Среди подарков – также школьный автобус МАЗ, компьютеры, спортивный инвентарь, учебные пособия и мебель.Поручение Министерству образования и Миноблисполкому оказать поддержку этому учебному заведению дал глава государства. Ведь это единственная в Латвии белорусская школа. В ней обучается около 70% этнических белорусов. Однако до недавнего времени у них не было даже собственного здания. Латвийские власти решили вопрос с новой пропиской, а белорусские – с оборудованием классов.