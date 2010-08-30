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Белорусской школе в Риге 30 августа передадут оборудование, прибывшее из Беларуси

30 августа 2010 05:00
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Среди подарков – также школьный автобус МАЗ, компьютеры, спортивный инвентарь, учебные пособия и мебель.Поручение Министерству образования и Миноблисполкому оказать поддержку этому учебному заведению дал глава государства. Ведь это единственная в Латвии белорусская школа. В ней обучается около 70% этнических белорусов. Однако до недавнего времени у них не было даже собственного здания. Латвийские власти решили вопрос с новой пропиской, а белорусские – с оборудованием классов.
# общество # Образование

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