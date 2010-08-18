Белорусской школе в Латвии будет оказана материальная помощь

Соответствующее поручение Правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому дал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В этой школе обучается около 70% этнических белорусов, но до недавнего времени у них не было даже собственного здания. Латвийские власти вопрос с новой пропиской решили, однако актуальной оставалась проблема материально-технического оснащения здания.

Теперь в школу из Беларуси поступит мебель, компьютеры, спортинвентарь, учебники. Это позволит заведению приобрести статус полноценной среднеобразовательной школы. Глава государства также поручил организовать для учащихся ежегодный отдых в оздоровительном центре «Зубрёнок» и приглашать ребят на благотворительный новогодний праздник.

Виктор Щетько, заместитель председателя Миноблисполкома:

Это наша белорусская школа и, наверное, там должно быть белорусское. Поэтому Миноблисполком примет в этом участие, причем мы сразу откликнулись на просьбу. Мы уже занимаемся кабинетом обслуживающего труда и в течение двух дней эту проблему решим и сделаем все, чтобы оказать помощь школе.