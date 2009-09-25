Белорусской картошке – белорусскую сельхозтехнику

Разработки отечественных ученых лягут в основу новой техники по уборке второго хлеба.

Ее выпуск планируют начать уже в следующем году. Самоходные и прицепные картофелеуборочные комбайны, скутер-подборщик и другие разработки прошли испытания. По оценке специалистов, машины отвечают всем необходимым техническим параметрам. Новые комбайны не только обеспечивают качественную уборку, но и производят очистку картофеля – в машину он поступает совершенно чистым. Кроме того, комбайны отличаются высокой производительностью.

Среди других инновационных разработок белорусских ученых - оборудование микроклимата. Оно позволяет при определенной температуре сохранить качество картофеля в зимний период.