Белорусской "Альфе" - 18 лет

Сегодня у спецподразделения Комитета госбезопасности страны - день рождения.

Существование в нашей стране такого подразделения - мощный сдерживающий фактор мировому экстремизму. Группа "А" привлекается к борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия, радиоактивных и взрывчатых веществ, вывозом драгметаллов и других ценностей за пределы страны. В активе "Альфы" - более 430 спецопераций, свыше 540 задержаний.



Главный аргумент "Альфы" не сила, а интеллект. К любой спецоперации здесь подходят творчески. Прежде чем идти в бой - мозговая атака. Просчитать каждый свой шаг, и досконально изучить противника - вот главный секрет успеха.

На подготовку специалиста уходит около пяти лет. И путь это непростой. Условности при обучении - минимальные. На всех занятиях спецназ работает реально и жестко. Кроме того, специалисты группы до мелочей изучают мировой опыт борьбы с терроризмом. Тесное взаимодействие налажено с коллегами из России.

Белорусская "Альфа" активно привлекается к борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия, радиоактивных и взрывчатых веществ, вывозом драгоценных металлов, материальных и исторических ценностей за пределы страны. В активе "Альфы" более 430 спецопераций, свыше 540 задержаний.

Даже сегодня в свой профессиональный праздник "Альфа" на боевом посту. Спецназу экстра-класса отдыхать некогда. Помимо оперативной работы впереди у них очередное серьезное испытание маневры "Бастион - антитеррор-2008", которые запланированы на сентябрь.

