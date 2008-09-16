Белорусского пенсионера обманули смс-мошенники

Получив смс-сообщение, он сначала стал победителем радио-викторины. Затем, лишившись полутора тысяч долларов, потерпевшим. Расчет злоумышленников прост — на случайные номера они отправляли смс-сообщения о том, что абонент выиграл дорогую иномарку. Преступникам оставалось только дождаться доверчивых победителей безвыигрышной лотереи.



Когда пенсионер позвонил по указанному телефону объяснили — доставка дорогого внедорожника (BMV X5) из Тольятти в Белорусскую глубинку обойдётся пенсионеру от 1600 до 2,5 тысяч долларов. Но деньги нужно отправить в Россию банковским переводом в течении 4-ёх часов.



Кстати, сообщения о подобных выигрышах уже регистрировались в Лиде и Калинковичах. А в соседней Украине, только в Киеве, "счастливыми" обладателями виртуальных модных внедорожников стали более сотни человек.