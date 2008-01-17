Белорусское село делает ставку на большой бизнес

С начала января заработать вдали от крупных городов стало проще. Декрет №9 освободил сельских бизнесменов от части налогов.

Кроме того, предпринимателям стало легче получать лицензию и отдавать кредит. Документ будет действовать 5 лет. Как правило, этого времени достаточно для того, чтобы бизнес, начатый с нуля, встал на ноги.

Бизнесменов от сохи пока не так много, как хотелось бы тем же сельчанам. Поэтому законодатели ориентировались скорее не на действующих предпринимателей, а на тех, кто мог бы ими стать. Для юридических лиц лицензия стала дешевле вполовину, для ИП - на 75%.

Основное условие для льгот - сельская прописка предприятия, при этом его хозяин жить в деревне не обязан. Кроме того, предприятие не должно пользоваться никакими другими льготами - сейчас в провинции сложилась уникальная ситуация, когда льгот столько, что можно выбирать - какие выгоднее.

Девятый декрет можно по сути сравнить с костылями, которые до 2012 года помогут поставить на ноги сельский бизнес. Потом механизм заработает сам по себе: те, кто откроет свое дело прямо сейчас, через пять лет в финансовых костылях нуждаться уже не будут.

