Белорусское пиво вытесняет импортное

Поставки белорусского пива в Россию, страны Балтии и Польшу выросли в два раза.

Как отметили в концерне «Белгоспищепром», пивзаводы страны будут обеспечены сырьем в полном объеме. В нынешнем году госзаказ на пивоваренный ячмень увеличен до 212 тысяч тонн.

Заготовители входят в новые сырьевые зоны: увеличиваются объемы заготовки в Могилевской и Витебской областях. Благодаря модернизации белорусских пивзаводов, освоению новых технологий и качественному сырью, постепенно на внутреннем рынке вытесняется импорт. Кроме того, поставки белорусского пива выросли в два раза. Оно отправляется в Россию, страны Балтии, Польшу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Данченко, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Только за полугодие – 35 миллионов валютной выручки. После модернизации «Белсолод» удвоил свои мощности. Поэтому будем работать на белорусском ячмене и белорусском пиве. В целом, мы видим, что мы завоевываем рынок. Импорт пива снизился на 30%.