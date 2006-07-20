Белорусское общество охотников и рыболовов реорганизуется
Из общественного объединения в республиканское государственно-общественное. Президент Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Общество будет заниматься обучением правилам охоты и любительского рыболовства, подготовкой населения к сдаче специального экзамена для получения госудостоверения на право охоты, экологическим воспитанием и просвещением охотников и рыболовов-любителей.
Новая организация - правопреемник общественного объединения "Белорусское общество охотников и рыболовов", поэтому перерегистрации членов общества не потребуется.