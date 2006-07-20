Белорусское общество охотников и рыболовов реорганизуется

В Москву прибыли белорусы, эвакуированные из Ливана

24 гражданина Беларуси, эвакуированных из Ливана, прибыли в Москву. Они были доставлены вместе с россиянами и гражданами других стран СНГ тремя самолетами МЧС России. Белорусов в аэропорту встречал представитель нашего диппредставительства, все они размещены в гостинице и обеспечены питанием.