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Белорусское общество охотников и рыболовов реорганизуется

20 июля 2006 07:43
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Из общественного объединения в республиканское государственно-общественное. Президент Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Общество будет заниматься обучением правилам охоты и любительского рыболовства, подготовкой населения к сдаче специального экзамена для получения госудостоверения на право охоты, экологическим воспитанием и просвещением охотников и рыболовов-любителей.
Новая организация - правопреемник общественного объединения "Белорусское общество охотников и рыболовов", поэтому перерегистрации членов общества не потребуется.
# общество

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