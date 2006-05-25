Белорусское общество Красного Креста отчитывается о проделанной работе

Сегодня в Минске проходит ХХ съезд этой благотворительной организации.

На повестке дня - отчетные доклады исполняющего обязанности генерального секретаря и ревизионной комиссии, внесение изменений и дополнений в Устав Красного Креста.

Выбраны генеральный секретарь, новый состав президиума, ревизионная комиссия.

Красный Крест - старейшая международная благотворительная организация, главной целью которой является облегчение или предотвращение страданий людей в мирное и военное время. Движение Красного Креста не делает различий по вере, касте, национальности и политическим взглядам.