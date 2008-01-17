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Белорусское общество изобретателей и рационализаторов отмечает полувековой юбилей

17 января 2008 10:36
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В его рядах сегодня почти 600 организаций и свыше 70 тысяч человек. Основой научно-технических разработок являются изобретения с уровнем мировой новизны. Только в прошлом году в республике на производствах использовано около 400 изобретений, 200 полезных моделей, 150 промышленных образцов. За пять последних лет в Беларуси в результате применения в производстве рационализаторских предложений достигнута экономия более 300 миллиардов рублей.
# общество

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