Белорусское общественное объединение ветеранов отмечает юбилей

27 марта 1987 года считается официальным Днем рождения организации, которая объединяет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Среди них - весьма заслуженные люди. 27 Героев Советского Союза и полных кавалеров Орденов Славы, 130 Героев Социалистического труда. Всего же численность организации - без малого 2 миллиона человек. По всей республике в канун юбилея прошли встречи с ветеранами, торжественные собрания и концерты и посещения ветеранов на дому. Сегодня же состоятся главные праздничные мероприятия.

С юбилеем членов Белорусского общественного объединения ветеранов поздравил Президент Александр Лукашенко. "Каждый из вас прошел нелегкий боевой и трудовой путь, внес свой вклад в развитие Беларуси", - отмечается в поздравлении. "Государством высоко ценится успешная и плодотворная деятельность организации по сплочению ветеранских рядов, укреплению согласия и стабильности в обществе, сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи, совершенствованию системы социальной защиты старшего поколения". Александр Лукашенко поблагодарил ветеранов за то, что они своим примером учат мужеству, любви к Родине, активно участвуют в общественной жизни.