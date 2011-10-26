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Белорусско-российское военное учение «Запад» пройдет в 2013 году на территории Беларуси

26 октября 2011 11:07
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Об этом сообщили главы военных ведомств двух стран по итогам заседания совместной коллегии министерств обороны. Оно прошло 26 октября в Москве.

Стороны подвели итоги совместного белорусско-российского оперативного учения «Щит Союза-2011». Оно было самым масштабным на всем постсоветском пространстве современной истории и стало логическим продолжением стратегического учения «Запад-2009».

Высокую эффективность показала созданная система боевого управления Вооруженных Сил Беларуси. В частности, применялся принципиально новый модульный автоматизированный центр, что позволило в пять раз повысить оперативность управления войсками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Белоруссия

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