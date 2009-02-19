Белорусским зубрам выдадут паспорта

Правда, предоставить его лично лесные исполины вряд ли смогут. Зато ученые уже сейчас называют этот шаг настоящим прорывом. В последнее время специалисты отмечают рост числа заболеваний, вызванных близкородственным скрещиванием животных.

Главная тема и для работы, и для разговоров у работников пущанской лаборатории всегда одна — зубры и популяция. Об интересах людей говорит все: плакаты с изображениями зубров на стене, заставки. Здесь изучают болезни исполинов, иммунитет, отслеживают этих животных в пространстве. Поэтому новость о паспортизации восприняли воодушевленно. Ведь создание генетического банка здесь ждали давно.

Беловежские зубры - постоянно под пристальным вниманием ученых. Недавно в этом стаде появилось молодое пополнение - 6 телят. А ведь вначале прошлого века зубр был на грани исчезновения.

Сегодня на территории Беларуси современников мамонтов насчитывается около 800 особей. Но и они под угрозой исчезновения. У популяции родственный генотип. Чтобы сохранить и улучшить генофонд уникального бизона, ученые и решили провести паспортизацию всех зубров Беларуси.

Программа рассчитана на 5 лет. Ученым еще предстоит усовершенствовать методику по обездвиживанию и забору проб крови и тканей у зубров. Животное не маленькое и достигает до тонны веса.

В результате паспортизации каждый зубр Беларуси получит свой паспорт. В нем будет указан пол, возраст, место обитание генетическая карта.

