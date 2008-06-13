Белорусским врачам повысят зарплату

Это решение принято во исполнение данного ранее поручения Президента Беларуси. Александр Лукашенко, посещая 29 мая Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, указал на необходимость повышения зарплат белорусским медикам и расширения перечня выплат за особо сложные операции.
От 10 до 25% повысят оклады врачам, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь. Систему выплат в здравоохранении скоро изменят в корне. Рост заработной платы будет предусматриваться при формировании бюджетов на очередной финансовый год.
Измерить давление, поставить капельницу, определить группу крови. Эти процедуры в арсенале людей в белых халатах на все времена. Престиж профессии всегда был на высоте. Но хороших врачей много не бывает. Даже сейчас в стране не хватает почти трех тысяч специалистов. Не случайно набор в учебные заведения медицинского профиля постоянно увеличивают.
Медицина – эта та сфера, которая просто обязана идти в ногу со временем. Устаревшая технология или оборудование могут стоить жизни пациенту. А вот реконструкция только одного учреждения стоит несколько миллиардов рублей. Модернизацию всех больниц страны необходимо завершить в нынешней пятилетке, оснастив их на самом высоком уровне. Об этом говорил Президент, посещая научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Он отметил, что когда завершится реконструкция всех лечебных учреждений, высвободившиеся средства необходимо направить на повышение зарплаты медиков.
Как правило, в здравоохранение люди идут по призванию и задерживаются надолго. Здесь нет случайных людей. Но все равно приятнее, если твою работу не только ценят, но и хорошо оценивают.