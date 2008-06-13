Белорусским врачам повысят зарплату

С 1 июля будет увеличен размер тарифных окладов некоторых категорий медработников. Сегодня подписано соответствующее постановление Совета Министров.

Это решение принято во исполнение данного ранее поручения Президента Беларуси. Александр Лукашенко, посещая 29 мая Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, указал на необходимость повышения зарплат белорусским медикам и расширения перечня выплат за особо сложные операции.

От 10 до 25% повысят оклады врачам, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь. Систему выплат в здравоохранении скоро изменят в корне. Рост заработной платы будет предусматриваться при формировании бюджетов на очередной финансовый год.

Измерить давление, поставить капельницу, определить группу крови. Эти процедуры в арсенале людей в белых халатах на все времена. Престиж профессии всегда был на высоте. Но хороших врачей много не бывает. Даже сейчас в стране не хватает почти трех тысяч специалистов. Не случайно набор в учебные заведения медицинского профиля постоянно увеличивают.

Медицина – эта та сфера, которая просто обязана идти в ногу со временем. Устаревшая технология или оборудование могут стоить жизни пациенту. А вот реконструкция только одного учреждения стоит несколько миллиардов рублей. Модернизацию всех больниц страны необходимо завершить в нынешней пятилетке, оснастив их на самом высоком уровне. Об этом говорил Президент, посещая научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Он отметил, что когда завершится реконструкция всех лечебных учреждений, высвободившиеся средства необходимо направить на повышение зарплаты медиков.

Как правило, в здравоохранение люди идут по призванию и задерживаются надолго. Здесь нет случайных людей. Но все равно приятнее, если твою работу не только ценят, но и хорошо оценивают.

