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Белорусским полярникам в Антарктиде приходится работать в экстремальных условиях

19 февраля 2008 09:03
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В последние дни на Южном Полюсе сильно похолодало и большинство заданий участники экспедиции выполняют при 20-ти градусном морозе и шквалистом ветре. В частности, продолжают ремонт помещений на горе Вечерняя и проводят метеорологические исследования. Основная задача белорусской группы - обеспечить комфортное проживание для последующих экспедиций. Уже в этом месяце полярники подготовят вертолетную площадку, а в марте совместно с российскими коллегами возьмут пробы воды и образцы горных пород.
# общество # Антарктида

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