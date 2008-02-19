Белорусским полярникам в Антарктиде приходится работать в экстремальных условиях

В последние дни на Южном Полюсе сильно похолодало и большинство заданий участники экспедиции выполняют при 20-ти градусном морозе и шквалистом ветре. В частности, продолжают ремонт помещений на горе Вечерняя и проводят метеорологические исследования. Основная задача белорусской группы - обеспечить комфортное проживание для последующих экспедиций. Уже в этом месяце полярники подготовят вертолетную площадку, а в марте совместно с российскими коллегами возьмут пробы воды и образцы горных пород.