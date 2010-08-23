Белорусским органам государственной статистики – 90 лет

На базе информации, которую собирают и обрабатывают эти люди, работает вся экономика страны. Для них не секрет, к примеру, доходы и затраты наших предприятий или сколько мороженого съели минчане в июне.

Он действительно видел, как все начиналось. Виктор Георгиевич еще помнит, как цифры обрабатывались, в прямом смысле, в тысячи рук. А сейчас побаивается даже прикасаться к тому самому советскому арифмометру. Уж лучше — к привычной клавиатуре компьютера. Тем более, что база данных теперь куда шире, чем тридцать лет назад.

Эти люди знают всё. Начиная с того, сколько литров кваса выпили минчане за аномально жаркий июль и заканчивая уровнем инфляции, ВВП, урожайностью. Поэтому их и называют «зеркалом» экономики.

А они в свою очередь обижаются, когда слышат слово «статист». Лучше — ньюсмэйкер. Ведь все официальные сводки будь то с полей, или банковского сектора собираются воедино именно в статкомитете. А за этими цифрами скрывается работа целых отраслей, а значит — сотен тысяч людей. Которые тоже неравнодушны, к примеру, к результатам переписи населения. Чтобы за три года получить этот масштабный отчет, в комитете задействовали почти пятьдесят тысяч человек.

Виктор Михно, начальник управления Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Идет процесс оформления выходной информации, подготовка публикаций. Это процесс объемный, все-таки миллионы записей. А от нас ведь ждут результата, мы все должны качественно обработать.

Информация стекается в центр и через интернет, и на бумаге. Однако в скором будущем от такого комбинированного метода ее сбора откажутся. А значит и от подсчетов, что называется, вручную. Только тогда все будет точно, быстро, хоть и за электронной подписью первоисточника.

Владимир Зиновский, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Переход на новые методы сбора информации, обработки. Это, конечно, позволяет нам расширять свой статистический круг. Для того, чтобы удовлетворить и государство, и правительство в какой-то информации.

И не только государство. Сейчас любой человек за отдельную плату может заказать данные в статкомитете. Часто этим пользуются бизнесмены, правда заглянуть за грани коммерческой тайны, к примеру, завода-конкурента не получится. Ведь зеркало экономики должно и будет оставаться только зеркалом.