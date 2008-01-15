Белорусским областям - 70 лет

В регионах страны проходят торжественные мероприятия, приуроченные к юбилейной дате. Первыми в республике были созданы Витебская, Гомельская, Минская, Могилевская и Полесская области. Официальной датой их создания считается 15 января 1938 года. До этого территория Беларуси делилась на губернии, а с 1924 года на округа.

Для гостей и жителей областей в культурных центрах подготовлены выступления ведущих творческих коллективов Беларуси. Лучшим работникам за значительные достижения в труде вручают награды.

Юбилейную дату уже отметила Могилевщина, 18 января торжественные мероприятия пройдут в Гомельской области. Ожидается, что в город над Сожем приедут делегации приграничных областей Украины и России.