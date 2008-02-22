Белорусским медикам известна формула здоровья

Универсальный рецепт крепкого здоровья белорусов на этот год предложили сегодня в Минздраве.

Отказаться от табака и алкоголя, правильно питаться и занимается спортом. Следовать этим предписаниям по силам каждому. Медики со своей стороны готовы оказать любую поддержку. Планы белорусской медицины на год здоровья - в сюжете Татьяны Серегиной.

20 современных операционных, реанимация на семьдесят коек, современное ожоговое отделение. Аналогов операционно-реанимацииннному блоку минской больницы скорой медицинской помощи в Беларуси нет - ни по мощности, ни по оснащенности. Масштабная реконструкция проведена в минувшем году. Теперь экстренную хирургическую помощь на самом высоком уровне могут получить все, кто в ней нуждается.

На обновление столичных учреждений здравоохранения в минувшем году затрачена рекордная сумма - сто пятьдесят миллиардов рублей. По всей стране - в десяток раз больше. На медиках - двенадцать государственных программ. Особое внимание - Национальной -- по демографической безопасности.

От масштабной реконструкции - к науке. На выставке медицинских достижений специалисты демонстрируют последние разработки. Обычные на первый взгляд металлические пластинки ,болтики и винтики самых тяжелых больных ставят на ноги - в прямом смысле этого слова.

Впрочем, министр здравоохранения Василий Жарко знает универсальный рецепт здоровья. Отказаться от табака и алкоголя, заниматься спортом и правильно питаться. Он и сам не прочь сбросить несколько килограммов и другим советует.

В этом году в здоровье нации будет инвестировано 4,5 триллиона рублей. Но тем не менее, на государство надейся, а сам не плошай. Ведь быть здоровым - это здорово!

