Прямой эфир

Белорусским медикам известна формула здоровья

22 февраля 2008 19:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Универсальный рецепт крепкого здоровья белорусов на этот год предложили сегодня в Минздраве.

Отказаться от табака и алкоголя, правильно питаться и занимается спортом. Следовать этим  предписаниям по силам каждому. Медики со своей стороны готовы оказать любую поддержку. Планы белорусской медицины на год здоровья - в сюжете Татьяны Серегиной.   

20 современных операционных, реанимация на семьдесят коек, современное ожоговое отделение. Аналогов операционно-реанимацииннному блоку минской  больницы скорой медицинской помощи  в Беларуси нет - ни по мощности, ни по оснащенности.  Масштабная реконструкция проведена в минувшем году. Теперь  экстренную  хирургическую помощь на самом высоком уровне могут получить все, кто в ней нуждается.  

На  обновление  столичных учреждений здравоохранения в минувшем году затрачена  рекордная сумма - сто пятьдесят миллиардов рублей. По всей стране - в десяток раз больше. На  медиках - двенадцать государственных программ. Особое внимание -  Национальной -- по демографической  безопасности.

От масштабной реконструкции - к науке. На выставке медицинских достижений  специалисты демонстрируют последние разработки. Обычные на первый взгляд  металлические  пластинки ,болтики и  винтики   самых тяжелых больных ставят на ноги - в прямом смысле этого слова.

Впрочем, министр здравоохранения Василий Жарко знает универсальный рецепт здоровья. Отказаться от табака и алкоголя, заниматься спортом и правильно питаться. Он и сам не прочь сбросить несколько килограммов и другим советует.

В этом году в здоровье нации будет инвестировано 4,5 триллиона рублей. Но тем не менее, на государство надейся, а сам не плошай. Ведь быть здоровым - это здорово!

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
22 февраля 2008 19:57

Здоровье новорожденных в надёжных руках

22 февраля 2008 19:56

Белорусская армия готовится встретить 90-летний юбилей

22 февраля 2008 19:55

Музей редкой книги открылся в Гомеле