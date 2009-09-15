Белорусский язык в жизни церкви

В Беларуси готовятся ко встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Святейший посетит страну 25-28 сентября.

Это будет первый визит нынешнего Главы Русской Православной Церкви в нашу страну. Патриарх побывает в Минской, Полоцкой и Витебской епархиях.

– Изюминкой нынешнего визита патриарха станет чин воздвижения воссозданного креста Ефрасинии Полоцкой, – сказал журналистам Филарет.

Отвечая на один из вопросов журналистов, Владыка Филарет подчеркнул, что в Беларуси уже есть приход, в котором некоторые богослужения совершаются на белорусском языке. Это минский Петропавловский собор. На белорусский язык уже переведены многие службы, в том числе тексты молитв. По желанию в минском Свято-Духовом соборе на белорусском языке может проходить и венчание.