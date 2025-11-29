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Белорусский студент стал победителем проекта «100 идей для СНГ» в номинации «IT-сфера»

29 ноября 2025 12:40
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Проект «100 идей для СНГ» реализуется с 2014 года. В этом году эстафету проведения принял Казахстан, а победителем номинации «IT-сфера» стал представитель Беларуси, рассказали в программе «Новое утро» на «РТР-Беларусь».

Белорусский студент стал победителем проекта «100 идей для СНГ» в номинации «IT-сфера»-2

Знакомьтесь: молодой, амбициозный и талантливый Александр Винокуров. Его авторская разработка антивирусной системы признана лучшей в номинации «IT-сфера» среди студентов и курсантов стран Содружества. Проект представляет собой программное обеспечение компьютера, которое использует методы машинного обучения для активного противодействия киберугрозам.

Белорусский студент стал победителем проекта «100 идей для СНГ» в номинации «IT-сфера»-4

Александр Винокуров, студент Белорусского государственного университета:
На данном слайде можно увидеть полностью изолированный прибор. Аналогов данного прибора сейчас нет в СНГ. От него ожидается запуск трех операционных систем изолированно: Windows, Mac, а также Linux. 

Также он может проверять просто наличие файлов. И он разворачивает операционные системы из боксов. Значит, ему не грозят никакие вирусы, которые будут на флешках, пытаясь вывести его сразу из строя. Его нужно будет просто перезапустить.

На данном слайде можно увидеть, как работает прибор, а также программное обеспечение. Можно вставить внешний носитель, который просканируется, что и показано в левой части экрана. Как вставилась флешка в наш прибор, он обнаружил какой-то подозрительный вирус и предлагает пользователю просмотреть либо удалить.

Подробнее в видео.

# Информационные технологии # Молодежь Беларуси

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