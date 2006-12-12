Белорусский спецназ защитит всех нас!

Команда Министерства внутренних дел Беларуси привезла с международного турнира "Спецназ мира против террора" серебряную медаль. Соревнования прошли в Москве. Мероприятие состоялось в рамках 15-й годовщины подписания Договора о коллективной безопасности. Среди его участников - лучшие спортсмены спецподразделений силовых структур всех бывших советских республик. По итогам турнира "золото" досталось российским спецназовцам, "бронза" - их армянским коллегам. В личном зачете белорусы взяли первое и третье места.