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Белорусский спецназ защитит всех нас!

12 декабря 2006 14:54
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Команда Министерства внутренних дел Беларуси привезла с международного турнира "Спецназ мира против террора" серебряную медаль. Соревнования прошли в Москве. Мероприятие состоялось в рамках 15-й годовщины подписания Договора о коллективной безопасности. Среди его участников - лучшие спортсмены спецподразделений силовых структур всех бывших советских республик. По итогам турнира "золото" досталось российским спецназовцам, "бронза" - их армянским коллегам. В личном зачете белорусы взяли первое и третье места.
# общество

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