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Белорусский спасатель установил новый мировой рекорд в подъеме по штурмовой лестнице

12 сентября 2008 07:56
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На проходящем в Болгарии чемпионате мира инспектор гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Тишковский стал лучшим среди 13 стран. Он поднялся по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни за рекордное время -13,12 секунды. Белорусские спасатели пока занимают второе общекомандное место. Им еще предстоит побороться за победу в преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарно-спасательной эстафете и боевом развертывании.

Подобные соревнования проводятся, начиная с 2002 года. Белорусская сборная уже два раза возвращалась на Родину в ранге чемпионов мира в общекомандном зачете.
# общество

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