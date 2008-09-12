Белорусский спасатель установил новый мировой рекорд в подъеме по штурмовой лестнице

На проходящем в Болгарии чемпионате мира инспектор гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Тишковский стал лучшим среди 13 стран. Он поднялся по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни за рекордное время -13,12 секунды. Белорусские спасатели пока занимают второе общекомандное место. Им еще предстоит побороться за победу в преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарно-спасательной эстафете и боевом развертывании.



Подобные соревнования проводятся, начиная с 2002 года. Белорусская сборная уже два раза возвращалась на Родину в ранге чемпионов мира в общекомандном зачете.