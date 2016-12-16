Белорусский союз женщин укрепляет свои позиции

Новости Беларуси. Поддержка семьи и материнства, помощь ветеранам, охрана здоровья и просветительская деятельность. За 25 лет работы Белорусский союз женщин охватил наиболее важные сферы жизни белорусов.

Сегодня в объединении более 180 тысяч представительниц прекрасного пола.

Их внимание направлено на решение множества социальных проблем, в том числе и на поддержку современных женщин. В последнее время они добиваются значительных успехов в работе и способны наравне с мужчинами решать государственные задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, председатель президиума общественного объединения «Белорусский союз женщин», заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

У нас новое направления работы. Это, конечно, «С любовью к Беларуси» – для того, чтобы провести массу акций, чтобы наша страна была чистой, уютной, красивой. Это продолжение всех традиционных акций. Это работа с молодежью. Это укрепление своих позиций – позиций Белорусского союза женщин.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мне очень приятно то, что государство все-таки укрепляет и формальный статус женщин-политиков, руководителей. Это отрадно и говорит о том, что мы придерживаемся тех самых международных стандартов, которые все больше развиваются в мире.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Работа, которая проводится в нашей стране по поддержке женщины и матери, по поддержке семьи, является свидетельством тому, что у женщин есть все права и они могут из сегодня успешно реализовывать: реализовать себя как женщину-мать и как профессионала.