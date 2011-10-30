Белорусский силач Кирилл Шимко протащил 55-тонный карьерный самосвал и установил очередной мировой рекорд

Площадка у Стелы превратилась в арену силачей. Зрители стали свидетелями феерического шоу. На авансцене – дрифтинг, мотошоу, силовой экстрим. И, конечно же, для разогрева – музыка.

А под музыку – виртуозное вождение и чудеса гравитации.

Рядом с праздничной площадкой белорусский богатырь Кирилл Шимко вовсю разминался.

Порвать грелку или журнал из тысячи страниц – разминка для рекордсмена книги Гиннеса.

У силача уже, в буквальном смысле, за плечами есть мировой рекорд. В прошлом году он тянул на веревке танк времен Великой отечественной Т-34. На этот раз настал черед 55-тонного самосвала.

Кирилл Шимко, рекордсмен книги Гиннеса:

В первую очередь, это проявление силы воли, потому что сильных людей полно, а людей, которые осмеливаются свою силу приложить к такому снаряду, тем более на публике, наверное, немного, как показывает мировая практика.

Самосвал специально привезли сюда еще утром. Каждые полчаса его нужно перемещать на несколько метров. Потому что даже асфальт не выдерживает такой массы.

Чтобы сдвинуть этот самосвал хотя бы на миллиметр, нужно как минимум 10 взрослых сильных человек. А Кирилл Шимко попытается это сделать совершенно один.

Минчане:

Сможет, он же самый сильный человек. Желаю, чтобы он это сделал и доказал, что он самый сильный.

Много людей собралось. Думаю, сможет. Не просто так мы сюда пришли.

Два часа разминки, три тысячи порванных страниц журнала, клочки от резиновой грелки. И все – ради этого момента.

55-тонный малыш, как сам силач называет машину, повиновался богатырю с третьей попытки. Ему удалось сдвинуть с места и протащить самосвал на метр, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. К слову, это мировой рекорд. А для самого Кирилла это была очередная партия игры. Счет на сегодня: человек – машина – 1:0.