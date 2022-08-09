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Белорусский школьник завоевал бронзовую медаль Международной олимпиады по экономике

09 августа 2022 06:29
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Новости Беларуси. Талантливая белорусская молодежь продолжает радовать достижением новых высот. Житель Бреста Илья Якимук занял призовое место в Международной олимпиаде по экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский школьник завоевал бронзовую медаль Международной олимпиады по экономике-1

Школьник завоевал бронзовую медаль. К слову, в 2021 году в составе национальной команды Беларуси Илья также стал обладателем награды этого состязания. Олимпиада проходила в онлайн-формате, участие в ней приняли более 200 старшеклассников из 41 страны. Задания были посвящены экономике, финансовой грамотности и решению бизнес-кейса.

Впервые соревнования по экономике для школьников состоялись в 2018 году в России. В нынешнем сезоне организатором выступил Китай.

# Молодежь Беларуси # общество # Илья Якимук # Фотофакт

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