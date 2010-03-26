Белорусский рубль в этом году будет стабилен, а к концу года может укрепиться

Президент Александр Лукашенко принял с плановым докладом председателя правления Национального банка Беларуси Петра Прокоповича.

Глава Нацбанка пояснил журналистам, что те колебания евро и доллара, которые наблюдаются в стране сейчас, вызваны внешними факторами и не должны внушать опасения.

По его мнению, можно ожидать, что в ближайшее время евро будет укрепляться. Петр Прокопович отметил и тот положительный факт, что с начала года население стало больше покупать валюты, чем продавать. Также хорошая динамика наблюдается в денежно-кредитной политике. Процентные ставки по кредитам в этом году будут снижаться. Главное банковское учреждение страны уже подготовило рекомендации банкам.

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Беларуси:

Все наши банки готовы кредитовать все эффективные проекты. Ресурсная база банков также наращивается и вопрос здесь не будет. Что касается жилья, то с начала года, по сравнению с прошлым периодом, льготное кредитование увеличилось почти в 1,6 раза.

Все наши рекомендации банкам направлены на то, чтобы мы уже к концу первого полугодия вышли на уровень кредитования реального сектора экономики, ставка рефинансирования 3%.

Главное, что у нас нет колебаний белорусского рубля. И будет не только снижение его курса, но и укрепление. Поэтому надо спокойно относится к незначительным колебаниям, которые есть на рынке валют.