Белорусский профессор: Загруженные домашними заданиями дети — это недоработка педагога

В последнее время зафиксировано такое явление, как синдром дефицита внимания. Исследователи считают: в наши дни люди привыкли слушать информацию звуковыми порциями 6—8 «секундных байтов». Изменение характера информации, постоянно сменяющиеся картинки телевизора, компьютера, сокращение времени работы с книгой — причины этого. Ученику становится труднее удерживать свое внимание, а учителю, соответственно, удерживать внимание класса.

Галиной Николаенко, проректор по научно-методической работе Академии последипломного образования, доктор педагогических наук, профессор кафедры управления в образовании:

Перед педагогом возникает своего рода социальное задание: сделать так, чтобы ребята работали на уроке достаточно напряженно, но он не был для них утомительным. Для этого существуют прежде всего современные образовательные технологии, с которыми учителей подробно знакомят в системе повышения квалификации, в частности в Академии последипломного образования.

Загруженные домашними заданиями дети — это недоработка педагога. Кстати, сейчас объем домашних заданий утвержден документально, он учтен в календарном планировании, прописан в сценариях уроков, в методических рекомендациях.

Даже если ребенок не очень хорошо успевает в школе, не следует излишне нагружать его домашними заданиями. Важнее подобрать их так, чтобы он смог отыскать свой алгоритм усвоения материала. А хорошо успевающему ученику предложить задания, например, с эвристическим компонентом. То есть речь опять же идет не о том, чтобы учащийся как можно больше работал, а о рациональности такого труда. Получая непосильные домашние задания, как доказано психологами, ученик неуклонно теряет интерес к работе, ведь он идет на уроки в постоянно угнетенном состоянии. Воспитывать детей нужно через их успешность, пусть и в малом.

С другой стороны, не менее опасным мне кажется безделье ребенка, то есть когда он не перегружен, а катастрофически недогружен (или разгружает себя сам).

Источник: газета «Рэспубліка».