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Белорусский проект попал в десятку лучших разработок по версии «USA Today»

10 января 2017 10:23
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Новости Беларуси. Белорусский проект попал в десятку лучших разработок по версии «USA Today». Журналисты популярного американского таблоида посетили международную выставку электроники в Лас-Вегасе и составили свой рейтинг. К слову, в топ-10 белорусский проект попал, обойдя более чем 20 тысяч инновационных гаджетов со всего мира.

Разработанный белорусами девайс позволяет видео и изображениям казаться висящими в воздухе. Это создает впечатляющую 3D-иллюзию. При этом дисплеи достаточно экономичны, а управлять сетью возможно удаленно. Загрузка изображений может осуществляться беспроводным способом, как говорится, «из офиса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # It-технологии

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