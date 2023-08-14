Белорусский пчеловод раскрывает секреты изготовления мёда. Сколько сладкого лакомства он получает?

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Медовый Спас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Название народное, а в церковной традиции праздник именуют как Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. У пчеловодов издавна считалось, что в этот день заканчивается медосбор и стартует подготовка ульев к зиме.

Дымарь на коре лиственных пород – в арсенале каждого пчеловода. От дыма полосатое насекомое набирает мед в зоб и чисто физиологически не может жалить. В восьми ульях Дмитрия Толкача живут 1,5 тысячи пчел, в каждой семье своя матка. Этим летом с одного пчелиного домика получилось по 30 килограммов меда.

Дмитрий Толкач, пчеловод:

Вверху справа, с краю, обратите внимание, это перга. А в верхней части рамки находится уже сам мед. То есть пчелы распределяют свои кормовые запасы.

Ранневесенний многоцветный мед – рапсовый, гречишный, липовый – эти этапы сбора уже позади. Издавна считалось, что именно с 14 августа, с Медового Спаса, заканчивается медосбор и начинается подготовка ульев к холодам. Дмитрий Толкач:

В данный момент в хорошей здоровой семье должно быть по наличию как минимум где-то 4-5 рамок печатного расплода. Это залог хорошей будущей зимовки пчел.

К зимнему периоду пчел надо подготовить. Первое – стимулирующие подкормки.

Дмитрий Толкач:

Примерно где-то на одну улочку до середины сентября необходимо будет дать примерно 1,5-2 килограмма сахара. Пчелы целиком на меде не смогут прозимовать – у них таких запасов в данный момент не будет. Тот запас, который был, пчеловод у них «украл».

Пока еще солнце греет, пчелы работают на плантации малины ремонтантной. Владельцы обратились за помощью к пасечнику, ведь из-за своего волосяного покрытия полосатые насекомые самые лучшие опылители на планете, то есть урожай повышают в разы.

Дмитрий Толкач:

Плоды правильной формы, имеют максимальный вес. И вкус насыщенный, сладкий, выражен.

Польза не только растениям, но и людям, которые любят мед – он повышает иммунитет, снимает стресс, укрепляет сердце и желудок. Неслучайно и первый спас августа носит название Медовый.