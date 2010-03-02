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Белорусский опыт по демаркации госграницы изучают пограничники Евросоюза

02 марта 2010 15:20
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Специалисты из Великобритании, Франции, Германии и Финляндии приехали в Гродно. На встрече речь шла о демаркации границ и работе в рамках международного права.

Гости отметили важность опыта белорусов, так как наша страна граничит с несколькими государствами и постоянно сталкивается с проблемами миграции или транзита.

Джон Доналдсон, старший помощник отдела международных пограничных исследований Университета Дархем (Великобритания):
– Мы изучаем передовой опыт всего мира. Я хочу больше узнать об опыте Беларуси. Это страна, не имеющая выхода к морю, которая граничит с несколькими соседями. Она сталкивается с такими проблемами как границы, проходящие по рекам. Также возникают проблемы транзита.

Александр Архипов, начальник управления по делимитации и демаркации Госпогранкомитета Республики Беларусь:
– Принципы установления госграниц в большой степени одинаковы во всем мире. Но. В Республике Беларусь есть свой опыт. Во Франции, Германии, Великобритании, Финляндии есть свой. И нам просто нужно было встретиться и обменяться этим опытом.

# общество

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