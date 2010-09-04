Белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа» подтвердил соответствие международным стандартам, получив соответствующий сертификат

Компания оказывает высокий уровень услуг на всех этапах работы — от технического обслуживания самолетов до обслуживания пассажиров.

А еще это говорит о том, что «Белавиа» успешно развивается и создает достойную конкуренцию мировым авиаперевозчикам.

Игорь Михайлюк, проректор Республиканского института высшей школы:

Это означает то, что компания не просто отслеживает качество оказанных услуг, не просто отслеживает, насколько приятно обслужили пассажира в полёте, но это означает и то, что компания постоянно проводит техническое совершенствование, внедряет новые технологии, следит за качеством проведения обследования самолётов.

Игорь Явкин, заместитель генерального директора Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Если услуги выполняются качественно, если пассажир чувствует свою безопасность — значит он придёт ещё раз. На международном уровне, прежде всего, это имидж организации.