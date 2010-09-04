Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа» подтвердил соответствие международным стандартам, получив соответствующий сертификат

Белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа» подтвердил соответствие международным стандартам, получив соответствующий сертификат

04 сентября 2010 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Компания оказывает высокий уровень услуг на всех этапах работы — от технического обслуживания самолетов до обслуживания пассажиров.

А еще это говорит о том, что «Белавиа» успешно развивается и создает достойную конкуренцию мировым авиаперевозчикам.

Игорь Михайлюк, проректор Республиканского института высшей школы:
Это означает то, что компания не просто отслеживает качество оказанных услуг, не просто отслеживает, насколько приятно обслужили пассажира в полёте, но это означает и то, что компания постоянно проводит техническое совершенствование, внедряет новые технологии, следит за качеством проведения обследования самолётов.

Игорь Явкин, заместитель генерального директора Национальной авиакомпании «Белавиа»:
Если услуги выполняются качественно, если пассажир чувствует свою безопасность — значит он придёт ещё раз. На международном уровне, прежде всего, это имидж организации.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
04 сентября 2010 14:22

В Минске стартовала Неделя спорта и здоровья

04 сентября 2010 02:10

В Минске заложили капсулу будущего бизнес-центра «Футурис»

03 сентября 2010 14:31

Велоспорт. Вуэльта: в генеральной классификации по-прежнему без изменений