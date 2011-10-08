Белорусский милиционер занял первое место среди иностранных команд в России

С VIII Всероссийского конкурса «Лучший сотрудник ДПС Дорожно-патрульная служба ГИБДД России» заместитель начальника службы эскортирования старший лейтенант Анатолий Кукарцев привез кубок, медаль, грамоту и настоящий охотничий арбалет.

Белорусских милиционеров в Россию пригласили впервые. В этот раз за звание лучшего инспектора ДПС Дорожно-патрульная служба боролись 84 участника из всех регионов Российской Федерации и представители Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана.

Иностранные команды выступали в отдельном зачете, соревнуясь только между собой. Демонстрировали мастерство владения служебным оружием, регулирования дорожного движения, маневры на мотоцикле, легковом и грузовом автомобилях, оказывали первую помощь пострадавшим в ДТП, прошли тестирование по российским Правилам дорожного движения. Анатолий справился с последним заданием вдвое быстрее, чем коллеги, при этом не допустив ни одной ошибки!

Анатолий Кукарцев в в/ч 3214 успешно прошел испытания на право ношения крапового берета. Окончил Белорусский национальный технический университет по специальности «Автоматизация технических процессов», планирует получить высшее юридическое образование. Свободное время проводит с семьей - женой Татьяной, сыновьями Ильей и Денисом. Старший мальчик пошел в первый класс, а младшему недавно исполнилось полтора года. Об этом сообщает сайт МВД.