Белорусский Красный Крест проводит благотворительную акцию в помощь детям Южной Осетии

В ближайшее время в нашу страну прибудут мальчики и девочки, пострадавшие в результате гуманитарной катастрофы. При областных организациях Красного Креста будут работать пункты по сбору необходимых вещей. Принимаются школьные принадлежности, средства личной гигиены, а также новая или в идеальном состоянии детская одежда и обувь.



Кроме того, из резервного фонда благотворительной организации планируется выделить 10 миллионов рублей в виде безвозмездной помощи.



Белорусское Общества Красного Креста было создано в 1921 году. Источник ее финансирования – добровольные пожертвования населения и организаций. Как самостоятельно, так и во взаимодействии с госорганами Красный Крест осуществляет мероприятия по охране жизни и здоровья населения, оказанию медико-социальной помощи, реагированию на чрезвычайные ситуации и вооруженные конфликты.