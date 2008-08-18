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Белорусский Красный Крест проводит благотворительную акцию в помощь детям Южной Осетии

18 августа 2008 07:42
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В ближайшее время в нашу страну прибудут мальчики и девочки, пострадавшие в результате гуманитарной катастрофы. При областных организациях Красного Креста будут работать пункты по сбору необходимых вещей. Принимаются школьные принадлежности, средства личной гигиены, а также новая или в идеальном состоянии детская одежда и обувь.

Кроме того, из резервного фонда благотворительной организации планируется выделить 10 миллионов рублей в виде безвозмездной помощи.

Белорусское Общества Красного Креста было создано в 1921 году. Источник ее финансирования – добровольные пожертвования населения и организаций. Как самостоятельно, так и во взаимодействии с госорганами Красный Крест осуществляет мероприятия по охране жизни и здоровья населения, оказанию медико-социальной помощи, реагированию на чрезвычайные ситуации и вооруженные конфликты.
# общество

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