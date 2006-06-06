Белорусский Красный Крест отмечает 85-летие

Эта организация насчитывает более миллиона своих сторонников. Активисты движения ставят задачу увеличить эту цифру до четырех млн. Белорусское общество Красного Креста реализует ряд значимых международных и национальных программ. Это - оказание социальной, медицинской и психологической поддержки нуждающимся. Сегодня действует 17 международных программ. Консолидированный бюджет этой организации в прошлом году составил более пяти миллиардов рублей, из которых треть составляют членские взносы. Что и позволяет реализовывать множество гуманитарных программ. Приоритетными, безусловно, являются чернобыльские программы. Отрадно, что Беларусь получает помощь со стороны Международного Красного креста. 500 тысяч евро выделило правительство Ирландии на помощь пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. На организацию служб милосердия мы получили 1650 тысяч евро. Людмила Андреевна Постоялко, возглавляющая БКК на общественных началах смотрит на будущее организации с оптимизмом. Накануне прошел 20 съезд общества, который и определил стратегию дальнейшего развития Белорусского Красного Креста. Юбилей ознаменован реализацией многих социальных программ и выработкой новых направлений работы.