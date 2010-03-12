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Белорусский интернет-форум выставил на продажу якобы Олимпийские медали Ванкувера

12 марта 2010 18:33
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Товар виртуального продавца уже стал объектом горячих торгов.

Полки интернет-витрины не дотянули до широкого ассортимента. На торговом пьедестале — лишь серебро и золото Ванкувера. Но здесь предложение о продаже — как прогноз перед Олимпийскими стартами. Продавец предрекает безоговорочную победу выбора и интригует: возможно, скоро будет бронза.   

В нагрузку к наградным блинчикам сетевой торговец обещает продать чехол и сертификат на медали. Но с предложением априори вышел фальстарт: единственное белорусское золото Ванкувера Олимпийский чемпион Алексей Гришин держит в руках, а не на виртуальной страничке.

Алексей Гришин, чемпион по фристайлу Зимних Олимпийских игр в Ванкувере:
Моя медаль хранится в очень надежном месте. Уверяю, что это подделка. А то, что ее фотография размещена на сайте — так любой школьник может скачать ее с любого портала.

Кроме того, сертификатов ни чемпионам, ни призерам Зимних Игр В ПРИНЦИПЕ не выдавали. Но для некоторых посетителей интернет-форума все это условности. В Сети уже и до реальных торгов недалеко. 

Алексей Гришин, чемпион по фристайлу Зимних Олимпийских игр в Ванкувере:
Для спортсменов Олимпийская медаль, любая награда — самое дорогое, то, к чему он стремиться всю жизнь. Я вас уверяю: ни один спортсмен не продаст свои Олимпийские медали.

На Играх в зимнем Ванкувере не было двух медалей с одинаковой гравировкой. Но продавец, который решил отличиться, видимо решил, что молчание — неплохое средство продать золото. Предприимчивый юзер не появлялся на том самом форуме уже двое суток.

Ольга Бакланова, Сергей Курков и Игорь Пучков. Телекомпания СТВ.

# общество # Интернет

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