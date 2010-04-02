Белорусский интеллектуальный продукт: в перспективе на мировой рынок пойдет 90%

Партия белорусских комплектующих для сельскохозяйственной техники отправлена во Францию. А Венесуэла и Иран заинтересованы развивать научное сотрудничество с Беларусью в космической сфере.

Речь идет об уникальном оборудовании для моделирования полетов космических аппаратов при входе в атмосферы различных планет. Большой интерес проявляет и Россия к разработке технологий по уничтожению пестицидов.

Вот такие щетки (см. видео к сюжету — CTV.by) полируют картофель, прежде чем он попадет в магазин.

Сортировка, упаковка и закладка. Этот «ученый продукт» делает все, чтобы наш «второй хлеб» стал номер один как на отечественном, так и европейском рынке.

Петр Моргун, инженер лаборатории механизации РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси»:

Мы имеем технику на уровне зарубежных аналогов. Они выполняют те же функции, но даже лучше и намного дешевле.

14 новых льноуборочных гигантов уже вот-вот сойдут с конвейера, а буквально через три месяца им предстоит выдержать свой первый экзамен в поле: убрать 200 гектаров льна за 10 дней, причем каждому.

Брать все лучшее, что есть в мировой науке и создавать свое — уникальное. Льноуборочные машины белорусского производства — это тот самый случай, когда результат превзошел все ожидания. Да и новый капустоуборочный комбайн — новинка этого сезона — заменит работу 120 аграриев.

Владимир Самосюк, генеральный директор РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси»:

Мы уже поняли, что при разработке техники следует соблюдать соответствие мировым стандартам. Это понимает и каждый ученый, и каждый конструктор.

То, что утром задумал конструктор, к вечеру воплотил в жизнь инженер. Такое сотрудничество в режиме он-лайн позволяет быть на связи с 60 предприятиями Беларуси и вести научные конференции с зарубежными коллегами.

Парк передовых технологий Беларуси сможет производить продукции более чем на 200 миллионов долларов в год. Национальная академия наук уже подготовила необходимый пакет документов для формирования такой структуры.

Деятельность резидентов нового парка — лазерные технологии, микроэлектроника и оптика. Ожидается, что 90% такой продукции уйдет на экспорт.

Ольга Юруть, Александр Мишин, телекомпания СТВ.