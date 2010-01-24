Белорусский хакер Владислав: Мы часто соревнуемся с друзьями по взлому и получению секретной информации

В мировых масштабах на борьбу с компьютерными мошенниками спецслужбы расходуют триллион долларов год. В первую очередь страдают страны, вышедшие на инновационный путь развития.

У большей, прогрессивной части человечества день начинается с просмотра любимой телепередачи, проверки электронной почты и не к месту звонящего мобильного телефона. Все мы настолько привыкли к благам цивилизации, что уже не мыслим себя без электронных устройств, заметно улучшающих жизнь. Но то, что делает её проще, в мгновение ока может заметно усложнить. За последние 10 лет спецслужбам, правительствам стран, да и рядовым гражданам пришлось столкнуться с новой угрозой — киберпреступностью. И если суть понятия, в целом, ясна, то механизм преступлений в сфере высоких технологий изменяется каждый день. Скорость операций, а главное, анонимность мошенников делает их практически неуязвимыми. Жертвами охотников за наживой становятся сотни корпораций, холдингов, миллионы простых людей.

Олег Слепченко, старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления «К» МВД Республики Беларусь:

Более 95% составляют преступления, связанные с хищением при помощи компьютерной техники. Это, как правило, хищение кодов и паролей и осуществление дальнейшего доступа к платёжным системам либо использование чьих-то платёжных систем с целью оплаты — оплата трафика, интернет-магазины или аукционы.

Родиной, с позволения сказать, «высоких» преступлений, по праву считаются США. Здесь взламывают всё и вся. По иронии судьбы, чаще всего атакам интернет-хулиганов подвергается ведомство, которое стояло у истоков глобальной паутины – Пентагон. 43-летний больной аутизмом британец Гари Маккиннон в настоящее время один из самых желанных гостей в коридорах ЦРУ. В 2001-2002 годах хакер взломал около сотни компьютеров НАСА и Пентагона с целью найти в них скрываемую американским правительством информацию о пришельцах. И даже то, что в своей активности Маккиннон не преследовал деструктивных целей и не стремился к личному обогащению, закон полностью не на стороне британца. Ведь его деяния — прямая и явная угроза национальной безопасности. США добиваются его экстрадиции и готовятся провести над ним показательный процесс, в результате которого ему грозит до 70 лет тюрьмы.

Александр Латушко, начальник отдела информационной безопасности государственного банка:

Конечно, существуют хакерские и нехакерские попытки взлома. Может быть, ради интереса люди пробуют подобрать пароль, подключиться каким-то образом, но всё это фиксируется, всё это протоколируется

Владислав, хакер:

Часто я и мои товарищи, не только из Беларуси, но из-за рубежа, соревнуемся по взлому и получению секретной информации. Мы хотим показать людям то, что скрыто. Другое дело, что не всем это нравится.

Подходя к банкомату, мало кто задумывается, что может стать жертвой мошенников. Тем не менее, преступления, касающиеся взломов кредитных карт уже который год занимают верхние строчки хакерских хит-парадов. Самый примитивный способ мошенничества прост до безобразия – к месту приёма карты крепится специальное устройство, считывающее пин-код и номер вашей кредитки. Дальше – дело техники.

Именно так, и при помощи интернета, американец Альберт Гонсалес в компании двух россиян взломал около 130 миллионов карт. 25 лет колонии – стандартная награда за излишние познания в электронике.

Сергей Будников, директор департамента пластиковых карточек коммерческого банка:

Если вы видите, что банкомат, а именно то место, куда вы вставляете карточку, выглядит не совсем обычным образом, то это должно привлечь ваше внимание. Если карточка там как-то с трудом входит – опять же это признак того, что возможно, кто-то пытался его модернизировать.

Каких только возможностей не предоставляет интернет! Здесь вам и пособия по самоубийству, и секты, и знакомства сомнительного характера с сомнительным продолжением. Неспроста психологи настоятельно советуют ограждать детей от тёмных ресурсов интернета, да и компьютера в целом. Начиная как заядлые игроки в банальные стрелялки и бродилки, некоторые из них вырастают в потенциальных террористов. Канадец Амара Закария мало того, что создал экстремистское объединение «Торонто-18», так ещё и собрал по чертежам из интернета настоящую бомбу. Уже пожизненно осуждённый Амара планировал взорвать фондовую биржу, министерство обороны и некоторые другие объекты. Казалось бы, что мешает запретить тот или иной электронный ресурс? Но, исходя из мировой практики, ограничить доступ к нежелательному контенту провайдеры, без законодательной нормы, просто не имеют права. А вычисление авторов разрушающей информации, в силу уже упомянутой анонимности и отсутствия соответствующих законов, результата также не принесёт.

Алексей Федоринчик, начальник группы по информации и коммуникации компании интернет-провайдера:

В любом случае, пользователь должен исходить из своих желаний. И если это, например, семья – в первую очередь родители должны сами позаботиться о том, чтобы их ребёнок не имел доступа к тем ресурсам, которые могут оказать психическое, психологическое воздействие, влияют на его моральное развитие.

За примерами интернет-мошенничества не нужно лететь за океан. На днях турецкие хакеры взломали сайт старейшей в мире еврейской газеты. Немногим ранее атаке подверглись сайты правительства Испании и президента Латвии, британской разведки Ми-5 и даже создателя популярного антивируса Касперского. Свежи ещё и воспоминания о московской клубничке публичной дегустации. 14 января на большом плазменном экране в центре российской столицы 15 минут крутили ролик порнографического содержания. Тот факт, что хулиганская выходка не привела ни к одной аварии, поистине удивляет, но общественный резонанс был огромный.

Даже в Беларуси за прошлый год зафиксировано более двух тысяч киберпреступлений. Чаще всего злоумышленники перекладывают на чужие плечи счета за телефон, интернет, покупку товаров на аукционах, крадут деньги с кредитных карточек и виртуальных кошельков. Большая часть виртуальных преступлений раскрывается специалистами управления «К». Совсем недавно, 19 января Беларусь экстрадировала в Германию мошенника. У себя на родине 44-летний мужчина похитил через интернет-аукцион более 100 тысяч евро. В международный розыск злоумышленника объявили в 2008 году. Задержали его на территории Беларуси в сентябре прошлого года сотрудники Мозырского РОВД.

Ольга Бескоровайная, оперуполномоченный по особо важным делам НЦБ Интерпола в Республике Беларусь:

Генеральная прокуратура Республики Беларусь удовлетворила просьбу Министерства юстиции ФРГ о выдаче разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности. В соответствии с уголовным кодексом ФРГ максимальная санкция за данное преступление составляет 10 лет лишения свободы.

Стать хакером очень и очень просто. В русскоязычном интернете более 3 миллионов ссылок для начинающих и профи. А по запросу «хакер – закон» — чуть более двухсот. Вывод делайте сами. Взломщики живут по определённым законам, чтут кодекс чести и считают своё увлечение искусством. В обязанности хакеров входит необходимость делиться своими достижениями, создавая свободные и открытые программы. Всё просто — анонимно зашёл в интернет, изучил, воплотил в жизнь и — добро пожаловать в сообщество интернет-преступников!

Владислав, хакер:

В большинстве случаев я не причиняю никому вреда, а лишь беру то, что лежит на поверхности. Можно ли искоренить киберпреступления? Я сомневаюсь. Чем защищённее информация, тем больше желания и азарта её получить.

При всех очевидных плюсах глобальной паутины мировой опыт показывает – анархия в интернете не есть хорошо. Чувство безнаказанности, конечно, повышает жизненный тонус и самооценку. Но помните, что знания и энергию лучше направлять в мирное русло.