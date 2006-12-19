Белорусский фонд "SOS-Детская деревня" отмечает 15-летие

Эту дату работники общественной организации встречают активной работой.В ближайшее время в Беларуси будет реализовано несколько значительных проектов: в Могилеве идет строительство SOS-Детской деревни и идет разработка первого в республике проекта ранней профилактики социального сиротства и укрепления семьи. Также ведется подготовка к созданию кризисного центра для бывших выпускниц школ-интернатов и женщин, пострадавших от насилия в семье. Утвержден бюджет создания SOS проекта "Игробус". Напомним, первая в республике "SOS-Детская деревня" была создана в поселке Боровляны, еще одна такая расположена в Марьиной Горке. По случаю 15-летия сегодня в Белорусском Дом дружбы пройдет торжественное заседание.