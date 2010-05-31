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Белорусский флаг водрузили в Гималаях

31 мая 2010 14:14
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Шестеро наших соотечественников покорили шеститысячник Айленд-пик в Непале и подняли стяг в честь 65-летия великой победы.

На восхождение любителям высоты понадобилось 7 дней. Цель проекта «Семь вершин», в рамках которого и была организована экспедиция, привлечь любителей здорового образа жизни к таким необычным путешествиям. В копилке белорусских смельчаков уже восхождения на Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа, и подъем на самый большой в мире вулкан Катапакси. А в этом году белорусский флаг появился  и на Айленд-пике.

Сергей Варивода, руководитель экспедиции:
– Флаг, который мы несем на вершину – это знак уважения к наши дедам, которые защищали нашу родину. Для них будет приятно знать, что их дети, внуки или правнуки, иногда с риском для жизни, водружают флаг великой страны.

# общество

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