Белорусский флаг водрузили в Гималаях

Шестеро наших соотечественников покорили шеститысячник Айленд-пик в Непале и подняли стяг в честь 65-летия великой победы.

На восхождение любителям высоты понадобилось 7 дней. Цель проекта «Семь вершин», в рамках которого и была организована экспедиция, привлечь любителей здорового образа жизни к таким необычным путешествиям. В копилке белорусских смельчаков уже восхождения на Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа, и подъем на самый большой в мире вулкан Катапакси. А в этом году белорусский флаг появился и на Айленд-пике.

Сергей Варивода, руководитель экспедиции:

– Флаг, который мы несем на вершину – это знак уважения к наши дедам, которые защищали нашу родину. Для них будет приятно знать, что их дети, внуки или правнуки, иногда с риском для жизни, водружают флаг великой страны.