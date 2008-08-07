Белорусский флаг поднят в Олимпийской деревне в Пекине

На этом знаменательном событии от Беларуси присутствовали свыше 100 человек: спортсмены, тренеры, сопровождающие лица. Церемония поднятия флага символизирует официальное представление делегации Республики Беларусь на Олимпийских играх. Следом за белорусским были подняты флаги Испании, Фиджи и Монако. Олимпийскую деревню посетил Президент Александр Лукашенко. Глава государства пообщался с белорусской олимпийской командой и вручил спортсменкам Екатерине Карстен, Юлии Бичик и Наталье Гелах государственные награды. Президент ознакомился с условиями проживания членов белорусской команды и подчеркнул, что страна ждет от них достойного выступления.



Ранее Президент Беларуси встретился с председателем КНР Ху Цзиньтао. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет сильной опорой для Китая в Европе. Глава белорусского государства предложил руководству страны более серьезно заняться этим направлением сотрудничества вплоть до создания совместной группы для проработки соответствующих вопросов.



Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси с радостью восприняли известие о том, что КНР выиграла право принять 29-ю Олимпиаду. И Китай проделал значительную работу для того, чтобы провести игры на достойном уровне. Ху Цзиньтао поблагодарил Беларусь за поддержку Китая и особо отметил тот факт, что Президент Беларуси в апреле этого года выступил с серьезным заявлением в поддержку китайской стороны, когда в международном сообществе некоторые политические силы пытались блокировать пекинскую Олимпиаду. Ху Цзиньтао выразил готовность обсудить на переговорах вопросы двустороннего взаимодействия, а также обменяться мнениями по широкому кругу проблем.



И сегодня же Александр Лукашенко предложил китайской корпорации "Ситик" более активно сотрудничать с Беларусью. Как подчеркнул Глава государства на встрече с председателем правления корпорации Кун Даном, белорусская сторона приглашает "Ситик" "более активно идти в Беларусь".



Первые контакты белорусской стороны с корпорацией "Ситик" по вопросам реализации инвестиционных проектов были установлены в 2007 году. Практическое развитие получил проект строительства трех цементных заводов и модернизации энергоснабжения трех действующих в Беларуси цементных заводов.