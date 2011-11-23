Белорусский фермер на свои деньги создал в деревне библиотеку, а в дальнейшем планирует открыть туристический комплекс

В эфире программы «Большой город» глава администрации Партизанского района г. Минска Андрей Галь рассказал о планах застройки района.
Об этом рассказал глава администрации Партизанского района г. Минска Андрей Галь в эфире программы «Большой город».
Минск готовится стать одним из самых экологически чистых городов мира - войти в десятку лидеров в ближайшие годы. Чтобы закрепить результат, службы города должны отремонтировать фильтры старых коллекторов, улучшить качество воздуха в промышленных районах и предоставить минчанам возможность пить воду из подземных источников.
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