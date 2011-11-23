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Белорусский фермер на свои деньги создал в деревне библиотеку, а в дальнейшем планирует открыть туристический комплекс

23 ноября 2011 17:47
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Белорусский фермер на свои деньги создал в деревне библиотеку, а в дальнейшем планирует открыть туристический комплекс-1

# общество

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